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Два дня не могут выехать с пляжа «Центральный» новосибирцы на машинах
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Два дня не могут выехать с пляжа «Центральный» новосибирцы на машинах 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Отдыхающие на центральном пляже Академгородка неожиданно оказались в ловушке.
Пока сибиряки нежились на песке и купались в море, неизвестные перекрыли единственный проезд на пляж. Как сообщили очевидцы инцидента на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», автолюбители уже два дня не могут проехать по дороге из-за массивного шлагбаума, который появился неизвестно откуда.
Почему и кто решил «приватизировать» вдруг общественное место — не известно.
«На шлагбауме написан номер телефона, мы звонили, но по нему никто не отвечает», — сообщает один из «заложников» пляжа. При этом автомобилисты отмечают, что о том, что шлагбаум закроют, людей даже не предупредили.
Чтобы выбраться с места отдыха на машине автолюбители начали делать подкоп под шлагбаумом.
Пользователи соцсетей неоднозначно оценили происходящее — одни искренне сочувствуют, и советуют «вызвать друга с болгаркой» другие считают, что наказание настигло автомобилистов справедливо: «зачем надо было ехать на машине прямо к морю по узкой дороге, где ходят отдыхающие с детьми — нельзя было оставить машину у въезда и пройти ногами 100 метров?», — недоумевают они.
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