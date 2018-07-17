В Красноярске мужчина катал ребёнка на мотоцикле без шлема

Красноярцы обратили внимание на мужчину, катающего ребёнка на мотоцикле без шлема. Фото опубликовали очевидцы в соцсети.

На снимке чётко видно, что мотоциклист одной рукой придерживает маленькую девочку, другой держится за руль. Защитного шлема нет ни у мужчины, ни у ребёнка.

Красноярцы возмутились подобным случаем, и в комментариях напомнили, что техника безопасности должна быть на первом месте. К слову, некоторые поддержали мотоциклиста. «Удивляюсь, как вам в глаз ещё этот мужик не дал за это фото», «Я так все детство на баке „Урала“ с отцом прокаталась», «Ничего в этом нет ужасного! Он же не несется 200км/ч», — прокомментировали интернет-пользователи.

Как так можно? ладно на машине еще балуются. Жесть просто

Публикация от ДТП/ЧП 18+ (@chp.kras) 16 Июл 2018 в 5:01 PDT