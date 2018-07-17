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Беречь водителей и пассажиров станет выгодно
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Беречь водителей и пассажиров станет выгодно 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Ответственность за нарушение режима труда и отдыха водителей собираются возложить не только на них, но и на транспортные компании, где они работают.
Соответствующие поправки к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях Госдума рассмотрит в первом чтении 17 июля.
За несоблюдение графика труда и отдыха самих водителей намереваются штрафовать на сумму от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, с их руководства взыщут от 7 тысяч до 10 тысяч рублей, с юридических лиц или индивидуальных предпринимателей — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.
Если законодательством предусмотрена установка в автомобиле тахографа — средства контроля, обеспечивающего непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспорта, о режиме труда и отдыха водителя — за его отсутствие тоже накажут всех.
Шофёр заплатит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, а должностные лица, выпустившие на линию не оборудованную машину — от 7 тысяч до 10 тысяч рублей. Юрлиц и приравненных к ним индивидуальных предпринимателей либо оштрафуют на сумму от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, либо приостановят их деятельность на срок до девяноста суток.
В ходе обсуждения в парламенте суммы взысканий могут быть пересмотрены в сторону увеличения, на чём настаивает экспертное сообщество.
Ужесточение мер административного воздействия обусловлено рядом резонансных ДТП, вызванных перечисленными нарушениями и повлекших гибель людей.
В частности, 24 мая 2016 года в Омской области во время перевозки работников птицефабрики «Сибирская» погибли 16 человек, травмы различной степени тяжести получили 11 граждан.
3 июля 2016 года в Республике Саха (Якутия) погибли 4 сотрудника ОАО ХК «Якутуголь», пострадали — 20.
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