Беречь водителей и пассажиров станет выгодно

Ответственность за нарушение режима труда и отдыха водителей собираются возложить не только на них, но и на транспортные компании, где они работают.

Соответствующие поправки к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях Госдума рассмотрит в первом чтении 17 июля.

За несоблюдение графика труда и отдыха самих водителей намереваются штрафовать на сумму от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, с их руководства взыщут от 7 тысяч до 10 тысяч рублей, с юридических лиц или индивидуальных предпринимателей — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

Если законодательством предусмотрена установка в автомобиле тахографа — средства контроля, обеспечивающего непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспорта, о режиме труда и отдыха водителя — за его отсутствие тоже накажут всех.

Шофёр заплатит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, а должностные лица, выпустившие на линию не оборудованную машину — от 7 тысяч до 10 тысяч рублей. Юрлиц и приравненных к ним индивидуальных предпринимателей либо оштрафуют на сумму от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, либо приостановят их деятельность на срок до девяноста суток.

В ходе обсуждения в парламенте суммы взысканий могут быть пересмотрены в сторону увеличения, на чём настаивает экспертное сообщество.

Ужесточение мер административного воздействия обусловлено рядом резонансных ДТП, вызванных перечисленными нарушениями и повлекших гибель людей.

В частности, 24 мая 2016 года в Омской области во время перевозки работников птицефабрики «Сибирская» погибли 16 человек, травмы различной степени тяжести получили 11 граждан.

3 июля 2016 года в Республике Саха (Якутия) погибли 4 сотрудника ОАО ХК «Якутуголь», пострадали — 20.