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Омские власти потратят более 900 млн рублей на новые автобусы
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Омские власти потратят более 900 млн рублей на новые автобусы 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Всего планируется организовать три аукциона на поставку автотранспорта. По сайте госзакупок опубликовали информацию об аукционах на поставку 150 автобусов ПАЗ «Вектор».
Сумма двух контрактов составляет 987 млн рублей. Автотранспорт должны доставить в Омск к осени — первая партия приедет в город до 1 сентября, вторая — до 1 октября и третья — до 1 ноября.
Напомним, что по техническим требованиям автобусы средней вместимости должны вмещать до 52 человек, из-за низкого пола они будут удобны для инвалидов-колясочников и мам с детскими колясками. Также внутри каждого автобуса будет установлен кондиционер.
Отметим, что пассажирский транспорт будет приобретаться на условиях финансовой аренды.
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