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Под Белояркой водитель грузовичка врезался в пролёт моста, который везли на прицепе
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Под Белояркой водитель грузовичка врезался в пролёт моста, который везли на прицепе 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Смертельная авария произошла под Белояркой. Как рассказал читатель E1.RU Василий, около двух часов ночи с второстепенной дороги выезжала фура, которая везла пролёт моста.
— То ли не было сопровождения у неё, то ли ещё что, но водитель грузовичка слишком поздно заметил препятствие и не успел остановиться, — рассказал Василий.
Удар был такой силы, что кабину грузовичку полностью смяло. У водителя шансов выжить не было.
Ранее мы писали, что на Тюменском тракте будут ремонтировать мост на 45-м километре дороги. Судя по всему, бетонный пролёт везли именно туда.
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