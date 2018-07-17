Под Белояркой водитель грузовичка врезался в пролёт моста, который везли на прицепе

Смертельная авария произошла под Белояркой. Как рассказал читатель E1.RU Василий, около двух часов ночи с второстепенной дороги выезжала фура, которая везла пролёт моста.

— То ли не было сопровождения у неё, то ли ещё что, но водитель грузовичка слишком поздно заметил препятствие и не успел остановиться, — рассказал Василий.

Удар был такой силы, что кабину грузовичку полностью смяло. У водителя шансов выжить не было.

Ранее мы писали, что на Тюменском тракте будут ремонтировать мост на 45-м километре дороги. Судя по всему, бетонный пролёт везли именно туда.