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В Великобритании появился свой концепт летающего такси
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В Великобритании появился свой концепт летающего такси 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Производитель автомобилей Rolls‐Royce из Великобритании презентовал концепцию летающего такси. Информация об этом размещена на сайте компании.
Прототип такси рассчитан на транспортировку пяти человек. Летающее такси будет вертикально взлетать и садиться и сможет развить скорость до 402 километров в час.
Отмечается, что машину можно использовать как в качестве личного транспорта, так и общественного.
Серийный выпуск моделей запланирован на 2020 год.
Ранее Пятый канал сообщал, что также производством летающих такси активно занимаются в Японии, Германии и Франции.
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