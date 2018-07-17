В Великобритании появился свой концепт летающего такси 

Производитель автомобилей Rolls‐Royce из Великобритании презентовал концепцию летающего такси. Информация об этом размещена на сайте компании.
Прототип такси рассчитан на транспортировку пяти человек. Летающее такси будет вертикально взлетать и садиться и сможет развить скорость до 402 километров в час.
Отмечается, что машину можно использовать как в качестве личного транспорта, так и общественного.
Серийный выпуск моделей запланирован на 2020 год.
Ранее Пятый канал сообщал, что также производством летающих такси активно занимаются в Японии, Германии и Франции.