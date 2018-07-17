Омичка получила 370 тыс. рублей за переломы в маршрутке на Красноярском тракте

Авария произошла в октябре прошлого года, внутри маршрутного такси в момент ДТП находились 10 человек. По информации пресс-службы прокуратуры Омской области, омичка, получившая травмы в аварии на Красноярском тракте, обратилась в суд с требованием взыскать с предпринимателя, которому принадлежала маршрутка, компенсацию морального вреда.

Напомним, авария с участием маршрутки произошла осенью прошлого года. Водитель допустил нарушения в процессе совершения необоснованного маневра на полосу встречного движения для обгона попутного транспорта. Машину занесло и она опрокинулась на правую сторону.

Одна из пассажирок получила различные переломы, травмы и ушибы. Кроме нее в салоне автомобиля находились еще 9 человек.

Суд удовлетворил требование истицы и взыскал с перевозчика 370 тыс. рублей. Ответчик попытался обжаловать решение суда, но судебная коллегия оставила все без изменений.