Инструкция E1.RU: как помочь пострадавшему в ДТП и не навредить ему ещё больше

Некоторые свидетели ДТП готовы мгновенно броситься к пострадавшим для оказания первой помощи, другие, напротив, боятся к ним подойти. И те и другие своим действием или бездействием могут нанести вред пострадавшим.

С такой ситуацией столкнулся наш постоянный автоэксперт Дмитрий Ларионов . В ДТП на Малышева — Восточная мотоциклист получил перелом бедра. Прохожий собирался остановить артериальный кровоток, перетянув ногу брючным ремнем. А делать это при таком виде травмы категорически запрещено.

«Артериальный кровоток. В бедренной артерии. Ближе к паху. Брючным ремнём, ага. Считаю, что мотоциклисту сильно повезло, потому что аргументация и решительность у пары человек просто зашкаливала, мне едва удалось их унять, — написал в своем посте на facebook Дмитрий Ларионов. — Страшно подумать, чем бы закончилась сия варварская операция, потому что она была заведомо обречена на провал: брючным ремнём в таком месте можно остановить только венозный кровоток, и это привело бы к тому, что ногу, наоборот, накачало бы кровью с удвоенной силой. Вот любопытно, что движет людьми в такой попытке оказать медвежью услугу? Они сами-то не понимают, что чаще вредят, чем помогают?».

Е1.RU с помощью главврача городской больницы № 36 Станислава Лукина составил инструкцию, которая поможет сориентироваться очевидцу дорожной аварии на месте.

Звонок в скорую

Если вы стали свидетелем ДТП и на месте ещё не видно врачей, самое главное — сразу же вызвать скорую помощь или спасателей. Единый телефон — 103. При звонке с мобильного номер телефона будет зависеть от оператора, к которому вы подключены. Владельцам «Мегафона» МТС , Utel и Тele2 нужно набрать 030, «Билайна» — 003, «Мотива» — 903.

Чем вы можете помочь

Если вы владеете минимальными медицинскими навыками и хорошо помните курс анатомии и первичной медпомощи в школе и университете, то тогда сможете помочь следующим образом.

Если вид кровотечения и травмы позволяет наложить жгут, то сделать его можно из подручных средств. Подойдёт обычный нательный ремень. Для начала на 5–7 сантиметров выше раны нужно сделать повязку из бинта. Если его нет под рукой, подойдёт одежда или полотенце. После этого на повреждённое место уже можно накладывать жгут, несколько раз обернув его вокруг ноги или руки (в зависимости от того, что пострадало).

Если при аварии разбилось стекло автомобиля и человеку в рот попали осколки, тогда алгоритм действий такой: возьмите носовой платок, намотайте его на палец и уберите то, что можно увидеть. Если осколки стекла попали в глаза, их нужно промыть простой водой.

Если пострадавший в бессознательном состоянии и у него нет серьёзных переломов, можете смело перевернуть его на бок, чтобы человек не захлебнулся рвотной массой.

Очевидец, владеющий минимальными медицинскими навыками, может сделать закрытый массаж сердца и искусственное дыхание, если у жертвы ДТП остановилось сердце.

Что нельзя делать

При тяжёлых переломах не рекомендуется действовать самостоятельно. Если после ДТП у пострадавшего сломался шейный позвонок, его не стоит трогать. Сотрудники скорой помощи приедут и сами наденут на пострадавшего специальный шейный воротник.

На дороге искорёженное авто, и пассажир зажат грудами скрюченного железа — не пытайтесь вытащить оттуда человека самостоятельно. Так вы можете его травмировать ещё больше.

Ни при каких обстоятельствах не подходите к горящему после ДТП автомобилю и не пытайтесь вынести оттуда человека. Автомобиль может взорваться в любой момент.

После оказания всей возможной первой помощи дождитесь приезда скорой. Расскажите, чем помогли пострадавшему, и доверьте его профессионалам.

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