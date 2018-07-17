В Пензе маршрутчик рискнул жизнями пассажиров и пролетел на «красный»

В тематической группе «Подслушано у водителей | Пенза 58» в социальной сети «ВКонтакте» разместили запись с видеорегистратора, на которой запечатлены самое распространенное нарушение ПДД и один из самых «популярных» нарушителей. Запись была сделана в минувший понедельник, 16 июля, на одном из регулируемых перекрестков Пензы.

В кадр попала пограничная ситуация — мигающий желтый. В этот момент водители сбавляют скорость, останавливаясь у стоп-линии. Так поступили все автомобилисты, попавшие в объектив камеры видеорегистратора, кроме одного — водителя маршрутки. Белая «ГАЗель» с логотипом одного из пензенских перевозчиков, набирая обороты, проносится на запрещающий сигнал светофора, проскочив перекресток на «красный».

«Маршрутка №75, летает на «красный», ладно бы один, но там же люди сидят», — возмутился автор ролика.

В комментариях пензенцы отметили, что местные маршрутчики в такие ситуации попадают регулярно, игнорируя сигналы светофора, дорожные знаки и разметку. По словам одного из Интернет-пользователей, причина такого поведения водителей общественного транспорта — пассивность пассажиров. Пензенцы видят, что водитель нарушает правила дорожного движения, рискуя их безопасностью, и молчат.

«У маршрутчиков каждые несколько минут по нарушению ПДД. А у половины пассажиров водительские удостоверения в карманах. Кто-нибудь был свидетелем, чтобы водителю даже просто замечание сделали? Я не помню такого! Боятся, или стесняются? Если бы маршрутчики знали, что за такую езду рискуют от пассажиров жалобу получить, так бы себя не вели. Народ не понимает, что на этих маршрутках их детей и родственников возят. Плохо кончается…», — резюмировал подписчик.