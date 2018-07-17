Ещё
В Пензе маршрутчик рискнул жизнями пассажиров и пролетел на «красный»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Пензе маршрутчик рискнул жизнями пассажиров и пролетел на «красный» 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В тематической группе «Подслушано у водителей | Пенза 58» в социальной сети «ВКонтакте» разместили запись с видеорегистратора, на которой запечатлены самое распространенное нарушение ПДД и один из самых «популярных» нарушителей. Запись была сделана в минувший понедельник, 16 июля, на одном из регулируемых перекрестков Пензы.
В кадр попала пограничная ситуация — мигающий желтый. В этот момент водители сбавляют скорость, останавливаясь у стоп-линии. Так поступили все автомобилисты, попавшие в объектив камеры видеорегистратора, кроме одного — водителя маршрутки. Белая «ГАЗель» с логотипом одного из пензенских перевозчиков, набирая обороты, проносится на запрещающий сигнал светофора, проскочив перекресток на «красный».
«Маршрутка №75, летает на «красный», ладно бы один, но там же люди сидят», — возмутился автор ролика.
В комментариях пензенцы отметили, что местные маршрутчики в такие ситуации попадают регулярно, игнорируя сигналы светофора, дорожные знаки и разметку. По словам одного из Интернет-пользователей, причина такого поведения водителей общественного транспорта — пассивность пассажиров. Пензенцы видят, что водитель нарушает правила дорожного движения, рискуя их безопасностью, и молчат.
«У маршрутчиков каждые несколько минут по нарушению ПДД. А у половины пассажиров водительские удостоверения в карманах. Кто-нибудь был свидетелем, чтобы водителю даже просто замечание сделали? Я не помню такого! Боятся, или стесняются? Если бы маршрутчики знали, что за такую езду рискуют от пассажиров жалобу получить, так бы себя не вели. Народ не понимает, что на этих маршрутках их детей и родственников возят. Плохо кончается…», — резюмировал подписчик.
PNZdrive: последние новости
В Пензе водитель, насмерть сбивший ребенка, получил условный срок Пробки в центре города мешают пензенцам быстро добраться до дома Утром пензенцы теряют время в пробках в центре города
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За сбитое животное могут лишить свободы19
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто3
На Крымском мосту опять затор41
Новый BMW X5 в рублях: «Сколько, сколько?»1
10 неубиваемых двигателей в б/у автомобилях, которые хвалят владельцы
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
00:29
Медведь атаковал машину
Автоновости
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение