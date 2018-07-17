Семь «фатальных» ошибок на парковке, после которых машину эвакуируют

Автомобильные эксперты составили ТОП главных ошибок российских водителей на парковке, из-за которых их машины могут оказаться на штрафстоянке. Чаще всего эвакуируют авто, чьи владельцы из-за невнимательности или незнания (игнорирования) ПДД припарковались там, где делать это категорически не стоило. Самая очевидная, но из-за этого не менее распространенная ошибка, — стоянка в зоне действия знака 3.34 «Остановка запрещена». В этой ситуации эвакуация авто неизбежна. Кстати, если запрещающий знак и разметка противоречат друг другу, стоит всегда ориентироваться на знак.

Вторая ошибка — парковка на полукруглой разметке. Эту линию наносят для того, чтобы обозначить начало и конец парковочной зоны, для стоянки транспорта она не предназначена, поскольку припаркованный в этом месте автомобиль может помешать движению других машин. Авто, оставленное на полукруглой разметке, эвакуируют в любом случае, даже если его хозяин оплатил парковку. Считаться помехой другим транспортным средствам автомобиль будет и тогда, когда его владелец проигнорировал указанный на соответствующей табличке способ парковки. Припарковали машину под углом или перпендикулярно тротуару — не удивляйтесь, что за вашим авто приехал эвакуатор.

Четвертая ошибка — парковка на местах для инвалидов. Это не только солидный штраф, но и немедленная эвакуация. Еще одно «опасное» место — парковочные места для электромобилей, которые в столице появились не так давно. Парковка машин с бензиновым или дизельным двигателем в таких местах расценивается как нарушение правил остановки: водителю выпишут штраф (в Москве его размер составляет 2500 рублей), а его авто могут эвакуировать.

Поводом для визита на штрафстоянку станет парковка авто на тротуаре. Проблемы могут возникнуть, если оставить машину в зоне дорожных работ. Здесь водитель ПДД не нарушает, поэтому платить штраф и забирать авто со штрафстоянки ему не придется. В таких случаях транспорт просто перемещают в соседний двор.