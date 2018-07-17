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Авария на месторождении «Самотлорнефтегаза» привела к «уголовке»
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Авария на месторождении «Самотлорнефтегаза» привела к «уголовке» 

Уралинформбюро 34 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Следователи завели уголовное дело по факту аварии, произошедшей год назад на месторождении АО «Самотлорнефтегаз» в Нижневартовском районе. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба». Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югра.
ЧП произошло в мае 2017 года. Во время буровых работ работники подрядной организации ООО «КАТойл-Дриллинг» допустили нарушения, из-за которых произошел неконтролируемый выброс газа и бурового раствора на устье скважины. Из-за аварии использовать скважину стало нецелесообразно, и ее ликвидировали.
Ущерб превысил 24 миллиона рублей.
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