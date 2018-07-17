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Движение по Яблоновскому мосту закроют с 4 по 20 августа
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Движение по Яблоновскому мосту закроют с 4 по 20 августа 

АиФ — Юг 34 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
На две недели он станет пешеходным. Как сообщает пресс-служба ОГИБДД по Тахтамукайскому району, движение автомобилей по путепроводу между Краснодарским краем и Адыгеей будет полностью закрыто из-за ремонта дорожного полотна.
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