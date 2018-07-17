В Пензенской области водители школьных автобусов помогут чиновникам разобраться с плохими дорогами

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил до начала нового учебного года привести в надлежащее состояние участки районных дорог, по которым возят школьников. Такое поручение глава региона дал министру строительства и дорожного хозяйства региона Александру Гришаеву в ходе традиционной утренней планерки в областном правительстве в понедельник, 16 июля. Чтобы собрать актуальную и объективную информацию о состоянии таких участков, ответственные лица проведут опрос среди водителей школьных автобусов.

Данные опроса структурируют и передадут в региональный Минстрой , а также главам муниципальных образований. С помощью информации, полученной от водителей, специалисты скорректируют план ремонта автодорог, чтобы к 1 сентября успеть навести порядок на дорогах, по которым курсируют школьные автобусы.

Также в ходе еженедельного совещания губернатор обратил внимание на схемы автомобильного движения на пензенских дорогах, отметив, что региону пора переходить на схему движения «два плюс один».

«Одна полоса для движения в одну сторону и две — в противоположную. И они чередуются между собой — утро, вечер. Нам нужно активнее разделять встречные потоки тросовыми ограждениями или композитными материалами», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-центр регионального правительства.

Планируется, что такое нововведение поможет снизить аварийность на дорогах Пензенской области.