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В Пензенской области водители школьных автобусов помогут чиновникам разобраться с плохими дорогами
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В Пензенской области водители школьных автобусов помогут чиновникам разобраться с плохими дорогами 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил до начала нового учебного года привести в надлежащее состояние участки районных дорог, по которым возят школьников. Такое поручение глава региона дал министру строительства и дорожного хозяйства региона Александру Гришаеву в ходе традиционной утренней планерки в областном правительстве в понедельник, 16 июля. Чтобы собрать актуальную и объективную информацию о состоянии таких участков, ответственные лица проведут опрос среди водителей школьных автобусов.
Данные опроса структурируют и передадут в региональный Минстрой, а также главам муниципальных образований. С помощью информации, полученной от водителей, специалисты скорректируют план ремонта автодорог, чтобы к 1 сентября успеть навести порядок на дорогах, по которым курсируют школьные автобусы.
Также в ходе еженедельного совещания губернатор обратил внимание на схемы автомобильного движения на пензенских дорогах, отметив, что региону пора переходить на схему движения «два плюс один».
«Одна полоса для движения в одну сторону и две — в противоположную. И они чередуются между собой — утро, вечер. Нам нужно активнее разделять встречные потоки тросовыми ограждениями или композитными материалами», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-центр регионального правительства.
Планируется, что такое нововведение поможет снизить аварийность на дорогах Пензенской области.
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