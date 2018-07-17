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Рустам Минниханов прокатился на беспилотном автомобиле
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Рустам Минниханов прокатился на беспилотном автомобиле 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Президент РТ Рустам Минниханов прокатился в Иннополисе на беспилотном автомобиле «Яндекс», сообщает пресс-служба главы правительства Татарстана.
После поездки Рустам Минниханов отметил, что беспилотные автомобили — серьезная и актуальная программа, которую продвигают все ведущие компании.
«Я имел отношение к программе, которую ведёт КАМАЗ. Мы на электробусе прокатились в этом году, очень приятно было. Но сегодня мы проехались уже в городе: по трассе и микрорайону. Я приятно поражен большими успехами компании «Яндекс». Всё это российские разработки — и КАМАЗ, и «Яндекс» создают беспилотные автомобили мирового уровня», — подчеркнул Президент Татарстана.
Напомним, в июне беспилотный автомобиль «Яндекс» совершил первую автономную поездку по трассе из Москвы в Казань.
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