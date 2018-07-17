Рустам Минниханов прокатился на беспилотном автомобиле

Президент РТ Рустам Минниханов прокатился в Иннополисе на беспилотном автомобиле «Яндекс» , сообщает пресс-служба главы правительства Татарстана.

После поездки Рустам Минниханов отметил, что беспилотные автомобили — серьезная и актуальная программа, которую продвигают все ведущие компании.

«Я имел отношение к программе, которую ведёт КАМАЗ. Мы на электробусе прокатились в этом году, очень приятно было. Но сегодня мы проехались уже в городе: по трассе и микрорайону. Я приятно поражен большими успехами компании «Яндекс». Всё это российские разработки — и КАМАЗ, и «Яндекс» создают беспилотные автомобили мирового уровня», — подчеркнул Президент Татарстана.

Напомним, в июне беспилотный автомобиль «Яндекс» совершил первую автономную поездку по трассе из Москвы в Казань.