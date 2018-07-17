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Компания Mercedes-Benz организовала новую трассу в Сочи
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Компания Mercedes-Benz организовала новую трассу в Сочи 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Полигон для автомобилей, получивший название «Гора легенд», расположился в курортной зоне «Горки Город».
Новый автодром уже сравнили с тем, который Mercedes имеет в австрийском городе Грац. Однако трасса в Сочи изначально планировалась только для испытания внедорожников. Этому располагает рельеф местности.
Предполагается, что тестовая база Mercedes-Benz будет работать не круглый год. На зимний период времени полигон будут закрывать. Правда, еще до конца неизвестно, сколько месяцев трасса не будет доступна.
На полигоне отводится не только место для автомобилей Mercedes. Протестировать свой автомобиль на выносливость и другие параметры сможет любой желающий.
Для этого открыт специальный сайт, где можно оставить предварительную заявку на заезд. Там же можно узнать и стоимость мероприятия. Остается добавить, что водителей на трассе в обязательном порядке будет сопровождать специальный инструктор.
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