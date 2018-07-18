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Финалистку международного конкурса красоты убили молотком на Урале
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Финалистку международного конкурса красоты убили молотком на Урале 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Модель Ксению Мецгер, попавшую в финал международного конкурса красоты Missis World Russia, нашли мертвой в Магнитогорске Челябинской области. Ее ударили молотком по голове, а тело спрятали в лесу, сообщает во вторник, 17 июля, местное отделение «Московского комсомольца».
Областное следственное управление СКР заявляет, что подозреваемый в преступлении задержан. Им оказался 24-летний магнитогорец.
Отмечается, что 29-летняя Мецгер три года назад вышла замуж и уехала с мужем и сыном в США. Женщина приехала в Челябинскую область к родителям, решила продать свою машину Scoda Octavia и пропала. Ее обнаружили через сутки.
По информации издания, подозреваемому понравился автомобиль Мецгер, и он пригласил женщину в свой автосервис — якобы посмотреть его на подъемнике перед покупкой. В боксе он ударил ее по голове, а тело увез подальше от города.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Продолжается расследование.
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