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На Урале убили финалистку всероссийского конкурса красоты
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На Урале убили финалистку всероссийского конкурса красоты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Ксению Туленкову-Мецгер, принимавшую участие в финале национального конкурса красоты Missis World Russia, убили в городе Магнитогорск Челябинской области при продаже автомобиля. Об этом сообщает местное издание Chelyabinsk.ru.
По данным областного управления Следственного комитета, 17 июля в Кизильском районе Челябинской области было обнаружено тело 29-летней девушки с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Подозреваемый в преступлении задержан, им оказался 24-летний магнитогорец. По информации Chelyabinsk.ru, в убийстве подозревают владельца автосервиса, в который погибшая привезла показать свою Skoda Octavia.
Туленкова-Мецгер, по данным местных СМИ, вышла замуж и уехала жить в США, на родину она вернулась с целью продать свой автомобиль. Вечером 16 июля она поехала показать машину покупателю и с тех пор не выходила на связь. При этом покупатели заявили родственникам Туленковой-Мецгер, что после заключения договора о продаже иномарки девушка уехала на такси с полученными деньгами.
На страничке в соцсети «Вконтакте» Ксении Туленковой-Мецгер размещены фотографии, на которых девушка принимает участие в национальном конкурсе красоты «Missis World Russia» в октябре 2016 года. Сейчас ее друзья и поклонники оставляют записи с соболезнованиями.
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