Убитую финалистку Missis World Russia похоронят в четверг

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июл — РИА Новости . Похороны убитой в Челябинской области Ксении Туленковой-Мецгер, участвовавшей в 2016 году в конкурсе красоты Missis World Russia, состоятся в четверг в Магнитогорске, сообщила ее подруга Анастасия Пьянзина на своей странице в соцсети «Вконтакте».

"Прощание с Ксюшей состоится завтра, 19 июля, с 12.00 (10.00 мск) до 14.00 (12.00 мск) по адресу улица Советская, 94", — написала Пьянзина.

По данным на сайте конкурса, Ксения Туленкова участвовала в отборе Missis World Russia в 2016 году. На страничке в соцсети «Вконтакте» Ксении размещены фотографии с конкурса.

Как ранее сообщало местное издание Chelyabinsk.ru, 16 июля вечером в Магнитогорске девушка поехала на своем автомобиле показать машину потенциальному покупателю и после этого пропала. В СМИ уточняют, что она вместе с мужем и ребенком живет сейчас в США, а в Россию приехала в гости к матери.

По информации следствия, 17 июля в Кизильском районе Челябинской области нашли тело 29-летней девушки с признаками насильственной смерти, следственными органами СКР по региону возбуждено уголовное дело по статье «убийство», имя убитой не уточнялось.

На страничке «Вконтакте» Ксении ее друзья выражают соболезнования, пишут, что «не могут поверить в случившееся», размещают совместные с Ксенией фотографии и стихи, посвященные ей. Друзья сообщают, что Ксения была «доброй, позитивной, веселой, нежной, открытой, хрупкой».