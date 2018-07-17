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Уральскую модель нашли мертвой после продажи машины
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Уральскую модель нашли мертвой после продажи машины 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Финалистка конкурса красоты Missis World Russia Ксения Мецгер была найдена мертвой после того, как пропала 16 июля, сообщает челябинский «Московский комсомолец».
Два года назад погибшая переехала жить в Соединенные Штаты, однако приехала навестить родителей, которые живут в Магнитогорске. Известно, что 29-летняя девушка отправилась продавать автомобиль Skoda Octavia, однако пропала. 17 июля было обнаружено ее тело. По имеющейся информации, подозреваемый в убийстве Ксении уже задержан. Им оказался 24-летний мужчина, купивший автомобиль погибшей. Кроме того, он является владельцем автосервиса, где автомобиль побывал перед продажей. Согласно предварительным данным, девушка погибла от удара по голове, после чего ее тело вывезли в лес.
Ранее Пятый канал сообщал и о том, что в Болгарии суд приговорил к пожизненному сроку гражданина России Германа Костина. Его признали виновным в жестоком убийстве российского мальчика, которое произошло три года назад. Обвиняемого доставили в зал суда на носилках, якобы из-за плохого самочувствия. Своей вины он не признал и теперь намерен обжаловать приговор.
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