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В Магнитогорске девушка пропала после продажи авто
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В Магнитогорске девушка пропала после продажи авто 

Уральский меридиан 59 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В Магнитогорске пропала 29-летняя местная жительница, со вчерашнего дня она не выходит на связь.
Последний раз ее видели в Магнитогорске на улице Советской, 164. Там у нее проходила сделка купли-продажи автомобиля белой «Шкоды Октавиа». После продажи девушка села в такси и больше ее никто не видел. Раньше девушка никогда не уходила из дома, а ее телефон не отвечает.
Фото: dostup1.ru  Родственникам удалось связаться с покупателем, но новой информации получить не удалось, поэтому сейчас разыскивается таксист — водитель белого «Ниссана».
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