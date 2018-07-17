В Магнитогорске девушка пропала после продажи авто

В Магнитогорске пропала 29-летняя местная жительница, со вчерашнего дня она не выходит на связь.

Последний раз ее видели в Магнитогорске на улице Советской, 164. Там у нее проходила сделка купли-продажи автомобиля белой « Шкоды Октавиа». После продажи девушка села в такси и больше ее никто не видел. Раньше девушка никогда не уходила из дома, а ее телефон не отвечает.