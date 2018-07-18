В Магнитогорске найдено тело финалистки международного конкурса красоты

В Магнитогорске обнаружили тело финалистки российского этапа международного конкурса красоты для замужних женщин «Missis World Russia». Девушку обнаружили мертвой недалеко от места, где она собиралась показать машину потенциальному покупателю. Предполагаемый преступник задержан и дает показания, пишет «МК».

29-летняя Ксения Мецгер пропала в Челябинской области 16 июля. Она планировала продать свою Scoda Octavia. Однако выехав на встречу с потенциальным покупателем, домой она уже не вернулась. На следующий день к поискам подключились сотрудники правоохранительных органов , которые и нашли тело модели с признаками насильственной смерти.

По данным следствия, с Ксенией Мецгер расправился покупатель машины. Когда девушка приехала в автосервис показать ему свою машину, 24-летний преступник забил ее молотком, а тело вывез в лес. Подозреваемого в убийстве мужчину удалось быстро задержать, он дает признательные показания. Уточняется, что он уже был судим за мошенничество. Сейчас говорит, что раскаивается в содеянном. Причина убийства — понравился автомобиль.

Модель представляла Челябинск в финале российского этапа международного конкурса красоты для замужних женщин «Missis World Russia» в 2016 году. Позже вместе с мужем и сыном она переехала в США. На родину Ксения Мецгер вернулась, чтобы погостить у родственников и разобраться с делами.