Мужчину сбил грузовой поезд на 252 км перегона «Каргаполье — Качусова»

Локомотивная бригада попыталась затормозить, но не успела

В Курганской области 16 июля на участке Южно-Уральской железной дороги погиб 63-летний мужчина. Установлено, что накануне утром мужчина шёл вдоль железной дороги в габарите движения поезда и получил травмы во время движения грузового поезда на 252 км перегона «Каргаполье — Качусова». Уральское следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку.

— Членами локомотивной бригады подавались сигналы большой громкости, применялось экстренное торможение, однако наезда предотвратить не удалось, — сообщает пресс-служба управления.

От полученных травм он скончался. Тело направлено на медицинское исследование, чтобы установить точную причину смерти. Следователи проводят проверку и просят жителей соблюдать правила безопасности на железной дороге. Большинство ЧП происходит по вине пешеходов, которые пытаются перейти пути перед составом, подлазят под вагоны или идут через железную дорогу в наушниках и не слышат сигналы машиниста.

При этом за переход через пути в неположенном месте жителям грозят штрафы.