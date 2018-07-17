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Мужчину сбил грузовой поезд на 252 км перегона «Каргаполье — Качусова»
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Мужчину сбил грузовой поезд на 252 км перегона «Каргаполье — Качусова» 

45.ru 46 минут назад
Фото: 45.ru
Локомотивная бригада попыталась затормозить, но не успела
В Курганской области 16 июля на участке Южно-Уральской железной дороги погиб 63-летний мужчина. Установлено, что накануне утром мужчина шёл вдоль железной дороги в габарите движения поезда и получил травмы во время движения грузового поезда на 252 км перегона «Каргаполье — Качусова». Уральское следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку.
— Членами локомотивной бригады подавались сигналы большой громкости, применялось экстренное торможение, однако наезда предотвратить не удалось, — сообщает пресс-служба управления.
От полученных травм он скончался. Тело направлено на медицинское исследование, чтобы установить точную причину смерти. Следователи проводят проверку и просят жителей соблюдать правила безопасности на железной дороге. Большинство ЧП происходит по вине пешеходов, которые пытаются перейти пути перед составом, подлазят под вагоны или идут через железную дорогу в наушниках и не слышат сигналы машиниста.
При этом за переход через пути в неположенном месте жителям грозят штрафы.
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