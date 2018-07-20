Ещё
Крымский мост подсветят к 50-летию Специального Олимпийского движения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Крымский мост подсветят к 50-летию Специального Олимпийского движения 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Крымский мост в Москве в ночь с 20 на 21 июля загорится красным светом к 50-летию Специального Олимпийского движения, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В ночь с 20 ‪на 21 июля 2018 года ‬Крымский мост «загорится» красным светом в честь 50-летия Специального Олимпийского движения. Таким образом, Москва присоединится к городам более 50 стран мира", — рассказал Бирюков журналистам.
Он отметил, что если в Москве «заалеет» мост, то в Риме акцию поддержат красной подсветкой Колизея, в Берлине — красным подсветят Бранденбургские ворота, а в Париже — Эйфелеву башню.
"Цель этой акции — привлечь внимание к Специальному Олимпийскому движению и людям с тяжелыми нарушениями психического развития, которых в мире более 3% от общей численности населения", — пояснил заммэра.
Так, архитектурно-художественную подсветку в красном исполнении на Крымском мосту включат ‪20 июля в 21.19‬ и выключат ‪в 03.00 21 июля‬.
Как напомнили в комплексе городского хозяйства столицы, Специальное Олимпийское движение было основано в Чикаго (США) в 1968 году. В Российской Федерации Специальное Олимпийское движение осуществляет свою деятельность с 1990 года, а всего на сегодняшний день в играх Специальной Олимпиады принимают участие спортсмены более чем из 65 стран мира.
В пресс-службе комплекса отметили, что в настоящее время в Москве архитектурно-художественная подсветка установлена на 88 мостовых сооружениях. Современные осветительные приборы и система управления позволяют принимать участие в знаковых городских, российских и международных мероприятиях.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии  Ещё 53 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чудесное выздоровление: Багдасарян качает права67
Крымский мост «разваливается»: россияне бьют тревогу58
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Черная пятница: Украину потрясла волна смертельных ДТП97
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
00:29
Медведь атаковал машину
Автоновости
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение