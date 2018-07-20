Крымский мост подсветят к 50-летию Специального Олимпийского движения

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости . Крымский мост в Москве в ночь с 20 на 21 июля загорится красным светом к 50-летию Специального Олимпийского движения, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"В ночь с 20 ‪на 21 июля 2018 года ‬Крымский мост «загорится» красным светом в честь 50-летия Специального Олимпийского движения. Таким образом, Москва присоединится к городам более 50 стран мира", — рассказал Бирюков журналистам.

Он отметил, что если в Москве «заалеет» мост, то в Риме акцию поддержат красной подсветкой Колизея, в Берлине — красным подсветят Бранденбургские ворота, а в Париже — Эйфелеву башню.

"Цель этой акции — привлечь внимание к Специальному Олимпийскому движению и людям с тяжелыми нарушениями психического развития, которых в мире более 3% от общей численности населения", — пояснил заммэра.

Так, архитектурно-художественную подсветку в красном исполнении на Крымском мосту включат ‪20 июля в 21.19‬ и выключат ‪в 03.00 21 июля‬.

Как напомнили в комплексе городского хозяйства столицы, Специальное Олимпийское движение было основано в Чикаго (США) в 1968 году. В Российской Федерации Специальное Олимпийское движение осуществляет свою деятельность с 1990 года, а всего на сегодняшний день в играх Специальной Олимпиады принимают участие спортсмены более чем из 65 стран мира.

В пресс-службе комплекса отметили, что в настоящее время в Москве архитектурно-художественная подсветка установлена на 88 мостовых сооружениях. Современные осветительные приборы и система управления позволяют принимать участие в знаковых городских, российских и международных мероприятиях.