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Проблема с многокилометровыми пробками в Крыму не решится до 2020 года
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Проблема с многокилометровыми пробками в Крыму не решится до 2020 года 

PNZdrive 41 минуту назад
Фото: PNZdrive
Россияне, решившие провести летний отпуск на крымском побережье, жалуются, что от заветного отдыха их отделяет многочасовое стояние в огромных пробках. После открытия Крымского моста передвигаться по полуострову стало в разы сложнее. И это неудивительно. По последним данным, за два месяца по мосту через Керченский пролив проехали уже больше одного миллиона автомобилей, среди которых 11,6 тысячи — рейсовые автобусы.
Судя по данным сервиса Яндекс. Карты, а также отзывам путешественников в соцсетях один из наиболее проблемных участков — отрезок автодороги от поселка Приморский до Феодосии. В этом месте путешественникам приходится стоять на жаре в заторе около 20 километров, причем движение транспорта нередко затруднено в обоих направлениях. Сегодня около 9 часов утра, пробка скопилась только в одном направлении — автомобилисты не могут двигаться вглубь полуострова. К слову, прошлым летом преодолеть этот участок было значительно проще — о пробках не было и речи.
Специалисты объясняют пробки на крымских дорогах не только возросшим числом туристов, но и большим потоком грузовиков, а также продолжающимся строительством трассы «Таврида». Автодорога, общая протяженность которой превысит 280 километров, пройдет по маршруту Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. Планируется, что после завершения строительства по «Тавриде» разрешат двигаться со скоростью до 120 км/ч, а ее пропускная способность составит около 43 тысяч автомобилей в сутки. Строить дорогу начали в начале мая прошлого года, в мае 2018 дорожники отрапортовали, что трасса готова на 30 процентов.
Двухполосную дорогу от Керчи до Симферополя обещают открыть уже в конце этого года, а все четыре полосу — не раньше 2020 года. Это значит, что еще пару следующих курортных сезонов, пока не достроят «Тавриду», автомобилистам придется по несколько часов стоять в пробках на жаре. Автопутешественникам удается объехать проблемный участок от Приморского до Феодосии по обходу «Батальная — Семисотка — Владиславовка — Новопокровка — Журавки — Первомайское». Однако здесь приходится выбирать между сэкономленным временим и техническим состоянием авто: дорога находится в плачевном состоянии, а бывалые путешественники и вовсе советуют водителям легковых авто забыть об этой лазейке.
Дополнительные неудобства автомобилистам сегодня доставляют и отбойники, появившиеся в поселке Приморский возле озера Аджиголь. Дорожники установили их по срезу асфальта и лишили водителей обочины. Из-за этого движение на данном отрезке стало менее безопасным: обгон здесь разрешен и отдельные водители не бояться выезжать «на встречку». Раньше в случае аварийно-опасной ситуации избежать лобового столкновения можно было, вырулив на обочину. Как пишет «Газета.ру», в Государственном комитете дорожного хозяйства Крыма журналистам издания пояснили, что это барьерное ограждение здесь установлено по всем требованиям СНИПа в соответствии с предписанием Госавтоинспекции.
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