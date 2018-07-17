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Сотрудники томской Госавтоинспекции организовали для детей праздник безопасности
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Сотрудники томской Госавтоинспекции организовали для детей праздник безопасности 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 34 минуты назад
Сотрудники полиции в рамках проекта «Я в безопасности!» и профилактического мероприятия «Внимание — лето!» организовали и провели для 180 детей праздник безопасности.
Сотрудники северской Госавтоинспекции провели мероприятие в детском лагере «Восход». Инспекторы подготовили для детей задания, которые в игровой форме позволили узнать и запомнить необходимые для них правила дорожного движения.
Детям было предложено собрать пазлы в виде дорожных знаков, правильно их назвать, рассказать, что эти знаки означают, запомнить и изобразить их на асфальте по памяти.
Ребята увлеченно слушали автоинспектора, который рассказал им о возможностях патрульного автомобиля. После чего каждый желающий смог представить себя в роли настоящего сотрудника ГИБДД, посидев за рулем патрульного автомобиля, включив звуковое сигнализацию и воспользовавшись громкоговорящим устройством.
Ребята приняли участие в «экспресс-викторине» на знание правил дорожного движение и дорожных знаков. Автоинспекторы напомнили детям о необходимости быть внимательными на дороге и во дворах домов, при управлении велосипедом или катаясь на скейте, самокате и на роликах.
В завершение дети и студенты поблагодарили полицейских за интересную встречу и пообещали соблюдать правила дорожного движения и каждое утро выполнять зарядку для того, чтобы быть сильными, здоровыми и в будущем, пополнить ряды сотрудников органов внутренних дел.
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