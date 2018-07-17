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Двое уральцев погибли под колесами поезда
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Двое уральцев погибли под колесами поезда 

Уралинформбюро 30 минут назад
Фото: Уралинформбюро
16 июля в Курганской и Челябинской областях два человека погибли под колесами поезда. По обоим фактам организованы доследственные проверки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.
В Зауралье трагедия произошла в утреннее время на 252-м километре перегона «Каргаполье — Качусова». 63-летний мужчина шел вдоль железнодорожного полотна в габарите движения поезда. Члены локомотивной бригады применили экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
Во втором случае погибла молодая женщина. В ночное время на 133-м километре перегона «Карталы Знойное» она переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Ее переехал грузовой поезд. В настоящее время личность погибшей устанавливается. На вид ей около 25 лет.
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