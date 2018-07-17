Двое уральцев погибли под колесами поезда

16 июля в Курганской и Челябинской областях два человека погибли под колесами поезда. По обоим фактам организованы доследственные проверки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР

В Зауралье трагедия произошла в утреннее время на 252-м километре перегона «Каргаполье — Качусова». 63-летний мужчина шел вдоль железнодорожного полотна в габарите движения поезда. Члены локомотивной бригады применили экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Во втором случае погибла молодая женщина. В ночное время на 133-м километре перегона «Карталы Знойное» она переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Ее переехал грузовой поезд. В настоящее время личность погибшей устанавливается. На вид ей около 25 лет.