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«Состояние крайне тяжелое». Подростки решили погулять по крышам поездов и чуть не погибли
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«Состояние крайне тяжелое». Подростки решили погулять по крышам поездов и чуть не погибли 

nn.ru 22 минуты назад
Фото: nn.ru
Двое 12-летний подростков попали в ожоговый центр с травмами.
— Нас было трое, и еще с нами была девочка, — рассказал в интервью программе «Кстати» один из 12-летних пострадавших. — Сначала Игорь залез, потом Дима, потом я… Потом что-то засветилась, и Дима горел.
У ребенка обожжено лицо и нога. Его другу Диме повезло меньше — он в реанимации в тяжелом состоянии. У подростка 80% ожогов тела и сильно обожжена нога, ему предстоит операция. По словам медиков, ситуация такая: «Состояние крайне тяжелое. 70% что может погибнуть, 30% — что выживет».
Медики уточняют, что это не первый случай за сезон:
— Как все начинается весной… И до осени, пока у них каникулы.
В прошлом году 17-летний юноша погиб в Нижегородской области от удара током.
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