Соцработник погибла по дороге на работу в Сеченовском районе

51-летняя работница центра социального обслуживания населения погибла, не доехав до своей подопечной. Об этом сообщается на сайте госинспекции труда по Нижегородской области.

4 июля в первой половине дня 51-летняя работница выехала на скутере из села Кочетовка в сторону села Мурзицы к своей подопечной для исполнения обязанностей социально-бытового обслуживания на дому.

Не доехав до места проживания своей подопечной, работница была обнаружена местными жителями лежащей на дороге, при этом видимых повреждений на ней не было.

Пострадавшей, которая к тому моменту была жива, оказали первую доврачебную помощь и сделали искусственное дыхание. Однако спасти ее не удалось. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть.

Госинспекция труда проводит внеплановую проверку соблюдения норм охраны труда.

Обстоятельства происшествия уточняются. После проведения медицинской экспертизы будет установлена причина смерти.