В Архангельске на месяц закроют движение по Ильинской улице

17 июля в Архангельске с 13 часов перекрывается улица Ильинская.

Закрыт будет участок в районе пересечения с проспектом Ленинградским. В администрации Архангельска сообщают, что, скорее всего, неудобства в передвижении по привычным маршрутам продлится около месяца.

Перекрытие улицы связано с необходимостью установить на этом участке дороги коллектор ливневой канализации. Все работы проходят в рамках реконструкции Ленинградского проспекта. Водителей просят учитывать временные ограничения при планировании маршрутов движения.

Напомним, реконструкция Ленинградского проспекта идёт в Архангельске с весны и вызвала недовольство у многих горожан.