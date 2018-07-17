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В Архангельске на месяц закроют движение по Ильинской улице
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В Архангельске на месяц закроют движение по Ильинской улице 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
17 июля в Архангельске с 13 часов перекрывается улица Ильинская.
Закрыт будет участок в районе пересечения с проспектом Ленинградским. В администрации Архангельска сообщают, что, скорее всего, неудобства в передвижении по привычным маршрутам продлится около месяца.
Перекрытие улицы связано с необходимостью установить на этом участке дороги коллектор ливневой канализации. Все работы проходят в рамках реконструкции Ленинградского проспекта. Водителей просят учитывать временные ограничения при планировании маршрутов движения.
Напомним, реконструкция Ленинградского проспекта идёт в Архангельске с весны и вызвала недовольство у многих горожан.
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