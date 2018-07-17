Ещё
Клиенты ВТБ Лизинг выбирают седаны
Далее:
Читайте также:
Ещё

Клиенты ВТБ Лизинг выбирают седаны 

АиФ Казань 51 минуту назад
Фото: АиФ Казань
Так, на транспортные средства с автоматической коробкой передач пришлось 60% от общего количества легковых автомобилей, переданных компанией ВТБ Лизинг. Среди клиентов наибольшей популярностью пользовались автомобили производителей из Европы, стран СНГ, Кореи и Японии. Их доля составила 33%, 24%, 20% и 20% соответственно. Большинство предпринимателей отдали предпочтение седанам (40%), а также внедорожникам (31%) и универсалам (18%).
Значимая часть сделок (70%) реализована с автомобилями мощностью до 150 л.с.
На 1 июля 2018 года в портфеле компании ВТБ Лизинг находилось 50 тысяч транспортных средств, из них легковых автомобилей — 52%.
АиФ Казань: последние новости
В Казани водитель иномарки заехал в озеро Глубокое Рустам Минниханов прокатился на беспилотном автомобиле В Буинском районе при столкновении поезда и автомобиля погибли 4 человека
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России произошел резкий скачок цен на автомобили52
«Тошно от пробок»: водителей обманывают всем селом8
«АвтоВАЗ» рассекретил новую Lada Granta76
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто3
Верховный суд защитил водителя от ГИБДД2
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
00:29
Медведь атаковал машину
Автоновости
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение