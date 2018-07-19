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«GM-АвтоВАЗ» остановит производство на три недели
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«GM-АвтоВАЗ» остановит производство на три недели 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
Совместное предприятие GM и «АвтоВАЗа» планирует приостановить производство автомобилей Chevrolet Niva с 23 июля до 13 августа 2018 года на время летнего корпоративного отпуска, сообщило СП.
В период плановой остановки конвейера на предприятии будет проводиться профилактическое обслуживание оборудования.
Начиная с 13 августа завод будет работать в обычном режиме.
Ранее о корпоративном отпуске на площадках в Тольятти и Ижевске с 23 июля до 13 августа сообщал RNS официальный представитель «АвтоВАЗа».
«GM-АвтоВАЗ» собирает автомобили Chevrolet Niva с 2002 года.
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