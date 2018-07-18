Как избавить дороги от светофоров

Ученые испытали систему, которая избавит дороги от светофоров

Большинство современных перекрестков в городах оборудованы светофорами, которые должны регулировать движение и не допускать аварий и заторов. Однако во многих случаях всем участникам движения приходится платить за это, ожидая, когда же переключится светофор.

В новой работе сотрудники Университета Карнеги-Меллон (США) испытали встроенную в автомобили систему обмена данными, которая позволяет двигаться по нерегулируемому перекрестку, не опасаясь аварии.

Машины обмениваются такой информацией, как GPS-координаты, скорость и направление движения. Затем бортовой компьютер на каждом транспортном средстве анализирует полученную информацию и выдает водителю показания персонального виртуального светофора.

После тестов с новой системой и стандартными для таких перекрестков в США правилами, согласно которым каждая машина вне зависимости от направления движения должна остановиться перед перекрестком, авторы приходят к выводу о преимуществах собственной разработки. Они пишут, что на таких развязках экономия времени может превысить 20%, а дальнейшие улучшения могут довести выигрыш и до 30%.

Один из самых больших недостатков текущей версии состоит в том, что она игнорирует пешеходов. Авторы предлагают включить пешеходов в систему через приложение на смартфоне. Однако это решение не идеально, так как у многих пешеходов, например, у детей, стариков или людей с ограниченными возможностями, подходящих устройств может просто не быть. Кроме того, система пока хорошо работает только на тех перекрестках, где дороги сходятся под прямым углом.