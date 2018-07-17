В Краснодар запретят остановку и стоянку машин на участке ул. Героя Яцкова

В Краснодаре с 3 августа изменят организацию дорожного движения на улице им. Героя Яцкова. На участке между улицами Восточно-Кругликовской и Героев Разведчиков запретят остановку и стоянку автомобильного транспорта, сообщает пресс-служба администрации города.

«Ограничительные меры применяются для исключения стоянки транспорта на проезжей части улицы с высокой интенсивностью движения, в том числе маршрутного пассажирского транспорта», — пояснил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов

Он отметил, что в результате изменений увеличится пропускная способности улицы им. Героя Яцкова Работы по установке дорожных знаков «Остановка запрещена» выполнят до 3 августа. Также вместе с ним установят знак дополнительной информации «Работает эвакуатор».