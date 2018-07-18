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С дорог Воронежа эвакуируют брошенные автомобили
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С дорог Воронежа эвакуируют брошенные автомобили 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
С дорог Воронежа эвакуируют брошенные автомобили, об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
За два дня работы на площадку временного хранения «Воронежпассажиртранс» вывезли четыре машины. В частности, брошенные автомобили вывезли с Автогенного переулка и улицы Брянской.
«По поручению главы Воронежа Вадима Кстенина управлением административно-технического контроля совместно с управами районов осуществляются комиссионные осмотры заброшенных автомобилей. Если транспортное средство признается брошенным, разукомплектованным, бесхозяйным, на нем размещается уведомление о добровольном перемещение в четырнадцатидневный срок, а также принимаются меры по установлению собственника автомобиля. Если, по истечении двух месяцев с момента осмотра или двух недель с момента направления собственнику ТС заказным письмом уведомления о добровольном перемещении, автомобиль остается на прежнем месте, то принимаются меры по его эвакуации на площадку временного хранения», — рассказал заместитель главы Воронежа Алексей Антиликаторов.
На сегодняшний день в мэрию поступила информация о 500 брошенных машинах в разных районах города. До сентября с улиц и дворов города эвакуируют порядка 70 автомобилей.
Чтобы вернуть машину, нужно обратиться с заявлением в управление административно-технического контроля в течение трех месяцев с момента эвакуации. Причем расходы по эвакуации и хранению машины владелец возмещает самостоятельно.
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