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В Мексике три человека убиты в столкновениях бандитов
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В Мексике три человека убиты в столкновениях бандитов 

РИА Новости 30 минут назад
МЕХИКО, 19 июл — РИА Новости. Не менее трех вооруженных бандитов были убиты в среду вечером в ходе столкновений между преступными группировками в городе Рейноса мексиканского штата Тамаулипас.
Как сообщает портал Aristegui Noticias, противоборствующие банды перекрыли движение по некоторым магистралям города и подожгли несколько автомобилей, чтобы затруднить доступ сил безопасности к местам перестрелок.
Рейноса часто фигурирует в криминальных сводках. Приграничный с США штат Тамаулипас является ареной противостояния нескольких мощных мексиканских картелей в контроле над поставками наркотиков в США.
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