В Мексике три человека убиты в столкновениях бандитов

МЕХИКО, 19 июл — РИА Новости . Не менее трех вооруженных бандитов были убиты в среду вечером в ходе столкновений между преступными группировками в городе Рейноса мексиканского штата Тамаулипас.

Как сообщает портал Aristegui Noticias, противоборствующие банды перекрыли движение по некоторым магистралям города и подожгли несколько автомобилей, чтобы затруднить доступ сил безопасности к местам перестрелок.

Рейноса часто фигурирует в криминальных сводках. Приграничный с США штат Тамаулипас является ареной противостояния нескольких мощных мексиканских картелей в контроле над поставками наркотиков в США.