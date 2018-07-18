За месяц в России подорожали автомобили 22 брендов

Регулярное исследование рынка продемонстрировало, что за прошедший месяц изменились (в сторону увеличения) цены на автомобили у 22 производителей — это число претендует на своеобразный рекорд. Ценники прибавили от 15 до 140 тысяч рублей.