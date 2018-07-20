На севере Волгограда ВАЗ-2114 столкнулся с иномаркой

В Тракторозаводском районе Волгограда на Спартановке водитель ВАЗ-2114 вылетел на встречную полосу и столкнулся с иномаркой.

На место ДТП приехали скорая и пожарная

Как рассказала V1.ru Юлия Конькова, дорожно-транспортное происшествие случилось около 8:00 часов утра.

— Напротив остановки «Гостиница Старт» водитель 14-й выехал на встречку. Он не выходил из автомобиля. Или потерял сознание или просто находится в шоке, — сообщила волгоградка. — На место приехали машины ДПС и скорая.

По словам очевидцев, находившийся за рулём ВАЗ-2114 волгоградец мог нарушить правила дорожного движения, находясь без сознания.

— Водителя забрала реанимационная машина. Его шатало как пьяного из стороны в сторону. Машину примерно также швыряло перед столкновением, — пишут горожане в соцсетях.

— Водитель пришёл в себя и врачи скорой буквально заталкивали его в автомобиль реанимации, — рассказал Николай Чернов . — Он не хотел ехать, вёл себя как пьяный. Его еле затолкали.

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