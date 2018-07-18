В Апшеронском районе мужчина подорвался в лесу на самодельной растяжке

У пострадавшего диагностированы огнестрельное ранение и перелом бедренной кости со смещением

48‐летний мужчина подорвался на самодельной растяжке в лесу в Апшеронском районе.

Потерпевшего доставили в больницу. У него диагностированы огнестрельное ранение и перелом бедренной кости со смещением.

Как сообщил 360 источник в правоохранительных органах, местный житель случайно задел проволоку, в результате чего прогремел выстрел.

Теперь полиции предстоит выяснить, кто установил растяжку, которая стала причиной серьезного ранения человека.

Напомним, жительнице Амавира в ночь с 15 на 16 июля в шею попала дробь из пневматического пистолета.