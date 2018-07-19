В Краснодаре задержали водителя автомобиля Mercedes с незаконно установленными спецсигналами. Видео

Видеоролик, на котором зафиксировано грубое нарушение ПДД, был размещён в паблике «ЧП Краснодар» — на Ростовском шоссе водитель иномарки, пытаясь объехать пробку, не просто пристроился за скорой помощью, но и включил проблесковые маячки.

Публикация от ЧП Краснодар™ (@chp_krd) 17 Июл 2018 в 9:56 PDT Ролик увидели и в УМВД России по городу Краснодару. Как сообщает пресс-служба ведомства, в течение часа правонарушитель был задержан. В отношении водителя " Мерседеса " было составлено четыре материала об административных правонарушениях. А именно: за использование при движении автомобиля устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов, установленных без соответствующего разрешения; за выезд на встречную полосу; за отсутствие полиса ОСАГО и за тонировку.

За ОСАГО и тонировку, которую водитель снял на месте задержания, ему выписаны штрафы: на 800 и 500 рублей, соответственно. Остальные материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу: виновнику грозит максимальное наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до 2 лет 6 месяцев. Незаконно установленные проблесковые маячки изъяты.