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В Краснодаре задержали водителя автомобиля Mercedes с незаконно установленными спецсигналами. Видео
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В Краснодаре задержали водителя автомобиля Mercedes с незаконно установленными спецсигналами. Видео 

За рулем Кубань 19 июля 2018
Фото: За рулем Кубань
Видеоролик, на котором зафиксировано грубое нарушение ПДД, был размещён в паблике «ЧП Краснодар» — на Ростовском шоссе водитель иномарки, пытаясь объехать пробку, не просто пристроился за скорой помощью, но и включил проблесковые маячки.
Публикация от ЧП Краснодар™ (@chp_krd) 17 Июл 2018 в 9:56 PDT  Ролик увидели и в УМВД России по городу Краснодару. Как сообщает пресс-служба ведомства, в течение часа правонарушитель был задержан. В отношении водителя "Мерседеса" было составлено четыре материала об административных правонарушениях. А именно: за использование при движении автомобиля устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов, установленных без соответствующего разрешения; за выезд на встречную полосу; за отсутствие полиса ОСАГО и за тонировку.
За ОСАГО и тонировку, которую водитель снял на месте задержания, ему выписаны штрафы: на 800 и 500 рублей, соответственно. Остальные материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу: виновнику грозит максимальное наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до 2 лет 6 месяцев. Незаконно установленные проблесковые маячки изъяты.
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