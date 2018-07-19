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Пьяный водитель из гаража «белого дома»?
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Пьяный водитель из гаража «белого дома»? 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото ТВ-МИГ  Сегодня ночью на улице Большая Московская 46 (администрация Фрунзенского района Владимира — примечание автора) произошло дорожно-транспортное происшествие с автомобилями Hyundai I40, буквы которого носят литеры «АМР», и машиной, принадлежащей таксомоторной компании.
Судя по фотокарточкам, которые появились сегодня ночью в сети «ВКонтакте», виновник аварии как раз с номерами «АМР» (на машинах с такими номерами передвигаются чиновники городской и областной администрации — примечание автора).
Очевидцы аварии сообщают, что водитель корейского автопрома «надул в трубочку» 1,3 промилле, что является опьянением средней степени — примерно 250 мл водки на массу тела мужчины в 77 килограммов.
Подобное количество спирта не позволяет не только водить автомобиль, но и сохранять сознание: зрение уже не работает, реакция сильно замедленная, ориентация ошибочная.
Официальный представитель мэрии Владимира Александр Карпилович отрекся от того, что данный автомобиль относится к городскому автопарку, но заявил, что есть случаи, когда в РЭО ГИБДД давали номера с такими буквами и частным лицам.
Анонимные сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что автомобиль с такими номерами числится в гараже областной администрации. Источники в администрации области подтвердили, что машина стоит на балансе «белого дома», и добавили, что автомобиль является дежурным, и пользуются им сотрудники из высшего эшелона в руководстве региона. Кто был за рулем и внутри салона этого автомобиля, «ТВ-МИГ» обещали рассказать к концу недели.
P. S. Нам удалось получить официальный комментарий из администрации Владимирской области. Председатель комитета по СМИ и связям с общественностью Иван Чердаклиев в интервью нашему изданию сказал, что в настоящее время специальной комиссией в «белом доме» проводится проверка фактов по данному инциденту, все факты будут всесторонне изучены. В случае подтверждения того, о чем написали в социальных сетях и СМИ региона, виновные понесут ответственность.
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