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Кроссовер Volvo XC40 разбился на пятёрку
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Кроссовер Volvo XC40 разбился на пятёрку 

Quto.ru 18 июля 2018
Фото: Quto.ru
Новый компактный шведский «паркетник» Volvo XC40 успешно прошёл тесты на безопасность по методике Euro NCAP. Автомобиль присоединился по этому показателю к своим более старшим братьям — моделям 60-й и 90-й серий.
Тесты Euro NCAP проводились по новым, усложнённым методикам. Несмотря на это XC40 получил пять звёздочек из пяти возможных. К привычным критериям оценки добавились технология обнаружения велосипедистов с автономным торможением и система удержания в полосе движения.
«Новый XC40 — один из самых безопасных автомобилей на рынке, — рассказал Малин Экхольм, директор Центра безопасности Volvo Cars. — Уже в базовой комплектации он оснащается широким спектром технологий безопасности, которые помогают водителю в разных ситуациях на дороге: обнаружить и избежать столкновения, сохранить движение в полосе и свести к минимуму последствия неосторожного съезда с дороги».
Напомним, на данный момент все модели бренда Volvo имеют наивысший балл по результатам тестирования Euro NCAP. В прошлом году XC60 был назван лучшим среднеразмерным кроссовером и самым безопасным автомобилем 2017 года по результатам премии Euro NCAP «Лучшие в своём классе». XC90 получил подобную награду в 2015 году. Присоединившийся к ним XC40 в марте стал «Европейским автомобилем года».
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