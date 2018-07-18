Суд разъяснил, кто в ответе за ДТП с «обочечником»

Водитель, не заметивший помеху справа, избежал наказания.

В нескольких судебных инстанциях вынесли разные решения по делу московского водителя, который в начале 2017 года оказался участником аварии на Ярославском шоссе по направлению в подмосковные Мытищи. Мужчина ехал в крайней правой полосе на своем Hyundai Solaris затем принял вправо, чтобы съехать на прилегающую дорогу. При этом двигался он медленно из-за затора на дороге. В этот момент в него на полном ходу врезался «обочечник» на Mitsubishi Lancer , объезжавший пробку.

Как рассказал «Газете.ru» адвокат водителя Hyundai, его подзащитный не смотрел по сторонам, так как не ожидал опасности и не предполагал, что по обочине, в нарушение правил ПДД, может нестись машина. Второй автомобиль так разогнался по обочине, что протащил «Солярис» еще на 20 метров. В результате столкновения Hyundai Solaris получил значительные повреждения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД посчитали виновными обоих водителей — мужчина на «Солярисе» не убедился в безопасности маневра, а автомобилист на Lancer нарушил ПДД, выехал на обочину.

Дело ушло в мировой суд. Там судья принял неожиданное решение — он заявил, что виноват владелец Hyundai, потому что он должен был уступить право проезда транспортному средству, движущемуся попутно без изменения движения. Штраф по данной статье составляет 500 рублей.

Адвокат водителя Hyundai обратил внимание судьи на то, что Mitsubishi вообще не должен был выезжать на обочину, а потому обязанность уступать ему дорогу не предполагалась. Однако суд оставил свое решение без изменений. Это означало, что водитель не сможет получить выплату по страховке — в случае обоюдной вины страховщик может компенсировать только 50%, а в худшем случае пропорция могла бы составить 20% на 80%. Вместе с тем, для водителя возрастет и стоимость страховки.

В связи с этим автомобилист решил оспорить дело в Мытищинском городском суде Московской области. Судья вынес совершенно иное решение: он отменила предыдущее решение и встала на сторону въехавшего в «обочечника» водителя. «В данной дорожной ситуации водитель автомобиля Mitsubishi двигался с нарушением требований п. 9.9. ПДД „расположение транспортных средств“, горизонтальной разметки 1.2 „край проезжей части“ и не имел преимущественного права движения. А у водителя Hyundai при повороте направо на прилегающую территорию отсутствовала обязанность уступить дорогу движущемуся по асфальтированной обочине транспортному средству», — говориться в решении суда.

Напомним, ранее Верховный суд России разрешил не уступать дорогу автомобилям, которые движутся по обочинам. Такой вывод можно сделать из решения ВС по аналогичному делу 2014 года. Тогда вину за столкновение изначально также разделили между водителем, поворачивавшим налево, и врезавшимся в него «обочечником». Однако Верховный суд, рассмотрев дело, отменил решение о наказании для поворачивавшего. В постановлении говорилось, что «водитель, движущийся по обочине, не имел преимущественного права движения».