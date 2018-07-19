Ещё
В Петербурге водители застряли в 11-ти километровой пробке на КАД
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге водители застряли в 11-ти километровой пробке на КАД 

АиФ Санкт-Петербург 19 июля 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге водители жалуются на пробки на КАД, предупреждают «Питерские заметки».
19 на КАД образовалась гигантская пробка. По данным некоторых навигаторов она растянулась на 11 километров. Причина затора в реконструкции участка дороги.
Дорожники трудятся на участке между ЗСД и Выборгским шоссе. Проектом занимается ЗАО «ВАД». Из-за чего автомобили двигаются очень медленно, а часть дороги перекрыта.
На время работ была изменена схема движения. Автомобили пока пускают на внутреннее кольцо с внешнего. При этом параллельно идёт чистка дороги. В связи с этим также временно ограничено движение транспорта.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Петербуржцы устроили фотосессию с перевернувшейся иномаркой у Казанского В Петербурге вводятся новые ограничения движения В Петербурге женщина упала с девятого этажа и разбилась насмерть
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение