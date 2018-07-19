В Петербурге водители застряли в 11-ти километровой пробке на КАД

В Санкт-Петербурге водители жалуются на пробки на КАД, предупреждают «Питерские заметки».

19 на КАД образовалась гигантская пробка. По данным некоторых навигаторов она растянулась на 11 километров. Причина затора в реконструкции участка дороги.

Дорожники трудятся на участке между ЗСД и Выборгским шоссе. Проектом занимается ЗАО «ВАД». Из-за чего автомобили двигаются очень медленно, а часть дороги перекрыта.

На время работ была изменена схема движения. Автомобили пока пускают на внутреннее кольцо с внешнего. При этом параллельно идёт чистка дороги. В связи с этим также временно ограничено движение транспорта.