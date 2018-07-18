«Боюсь, что убийца моего сына не понесет наказания»

Сбившая в День Победы шестилетнего малыша женщина извинилась перед родителями

В Ульяновске начался суд по скандальному делу о смертельном наезде на маленького ребенка в День Победы. Беременная обвиняемая, задавившая малыша в пьяном виде, а затем скрывшаяся с места аварии, извинилась перед родителями. Также она признала свою вину в аварии, но по-прежнему отрицает употребление алкоголя. Родители мальчика рассказали, что родные подсудимой предлагали им крупную сумму денег в обмен на отказ от претензий.

В Ленинском районном суде Ульяновска прошло первое заседание по резонансному уголовному делу о смертельной аварии, в которой 9 мая на пешеходном переходе погиб шестилетний Айрат Муратов

Полина Глухова, находящаяся в момент ДТП на четвертом месяце беременности, обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы от двух до семи лет. Несмотря на то что подсудимая скрылась с места ДТП, предъявлять ей другие обвинения, например, по ст. 125 УК РФ «оставление в опасности», следователи ей не стали.

На первом заседании по существу девушка извинилась перед родителями ребенка.

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Однако, как рассказывали журналистам родители мальчика Ильдар и Рамиля Муратовы, с Глуховой они уже виделись на предварительном слушании по делу, и тогда она не посчитала нужным извиниться, «а ведь сидели совсем рядом».

Также обвиняемая признала свою вину, однако только по «трезвой» ч. 3 ст. 264, утверждая, что в момент ДТП она не была пьяна. На этом ее выступление закончилось.

Родители мальчика считают, что процесс может затянуться. Дело в том, что из-за беременности Глухова имеет право отказываться выступать перед судом по состоянию здоровья. Поэтому на заседании ей не задавали вопросов. Также в суде выступили родители мальчика и свидетель — тетя ребенка Эльвира. Она рассказывала, что ее племянник Айрат очень любил читать и накануне трагедии, проходя у светофора, малыш читал висевшую около него табличку «Не ходи на красный свет — у тебя двух жизней нет!». Также женщина вспомнила, что в тот день отец подарил сыну новую куртку со светоотражателями, которую мальчик сразу и надел.

«Как же его можно было не увидеть на дороге?» — недоумевала свидетель.

После этого в суде выступал отец мальчика. Он рассказал, что даже не видел « ВАЗ », приближающийся к «зебре». Адвокат Глуховой задавал вопросы Муратову более часа, тщательно расспрашивая о всех обстоятельствах трагедии. Среди этих вопросов были: сколько метров оставалось до конца проезжей части, когда машина сбила вашего ребенка? Сколько секунд оставалось гореть зеленому сигналу светофора в это время? Работал ли в это время светофор для автомобильного движения? Какое расстояние вы прошли и на сколько метров от вас ушел Айрат?

Ответив на все вопросы, отец мальчика рассказал, что родители Глуховой, мама которой — адвокат скандально известной Дианы Шурыгиной , предлагали семье мальчика деньги.

«Сначала на карту моему дяде перевели 100 тысяч рублей в качестве компенсации, после чего нам предлагали еще два миллиона рублей и погасить все долги по ипотеке в обмен на отказ от претензий», — рассказал Муратов.

После этого был объявлен десятиминутный перерыв. Мама мальчика призналась журналистам, что боится, что Глухова избежит наказания.

«Я боюсь, что убийца моего сына в итоге не понесет никакого наказания и все для нее обойдется домашним арестом, — рассказала Муратова. — Если она не сядет, это может повториться с другими детьми».

Женщина считает так из-за того, что в суде подробно допрашивают ее мужа, а не саму обвиняемую. Также она заявила, что попросила мужа вернуть все деньги, которые перевели родители Глуховой.

После перерыва в суде выступала мама мальчика. На этом первое заседание завершилось. Следующее назначено на конец июля. Рамиля Муратова заверила журналистов, что намерена дойти до Верховного суда, лишь бы убийца ее сына понесла наказание.

Напомним, что резонансное ДТП произошло 9 мая на проспекте Нариманова в Ульяновске. Шестилетний ребенок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет и вез рядом с собой велосипед. Папа и сестра малыша шли рядом и находились в шаге от него. В этот момент «летящий» на красный автомобиль въехал на «зебру» и сбил маленького пешехода.

Как утверждают очевидцы, водитель «ВАЗ-2114» протащил мальчика на капоте еще 200 метров, после чего скрылся с места аварии.

Информация о страшной трагедии очень быстро распространилась по соцсетям. После этого весь город стал искать машину-убийцу, жители рассылали с помощью пабликов приметы автомобиля: «темный ВАЗ 14 модели, с неработающей фарой, с российскими флагами и символикой 9 мая», «у машины должны быть разбиты фары, бампер, капот, лобовое стекло, возможно, крыша мятая».

Одна из жительниц прокомментировала, что ее знакомый, работающий на заправке, увидел, как на АЗС затолкали машину, похожую по описанию. При этом женщина и мужчина принялись «смывать кровь с капота шампанским и флагами».