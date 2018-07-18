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«Ренессанс Страхование» добился отмены решения суда по поддельному полису каско на 9,7 млн рублей
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«Ренессанс Страхование» добился отмены решения суда по поддельному полису каско на 9,7 млн рублей 

Банки.ру 18 июля 2018
Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Суд принял заочное решение и выдал исполнительный лист на основании предоставленных владельцем автомобиля Maserati Quattroporte поддельных документов: полиса каско, доверенности представителя страховой копании и материалов страхового дела. На всех судебных извещениях стояли поддельные печати и штампы страховщика.
«После получения информации о поступлении исполнительного листа в банк было установлено, что владелец Maserati обратился с иском о взыскании страхового возмещения по договору каско в связи с якобы угоном в 2015 году застрахованного автомобиля с последующим ДТП», — поясняют в компании.
Выяснилось, что якобы застрахованный автомобиль использовался в целях незаконного получения возмещений семь раз. По этому же «угону» собственник автомобиля в 2015 году пытался в суде получить страховые выплаты по каско от другой страховой компании.
Заочное решение суда было отменено, инкассовое списание в банке было остановлено. Дело было направлено на новое рассмотрение. Кроме того, страховщик подал заявление в полицию.
После заявления по подлоге документов на заседания суда по новому рассмотрению дела истец не явился. Суд принял решение в пользу страховой компании и отменил решение о взыскании 9,7 млн рублей в пользу владельца автомобиля.
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