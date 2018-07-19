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Пьяный водитель насмерть сбил сотрудника ГИБДД в Заринске
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Пьяный водитель насмерть сбил сотрудника ГИБДД в Заринске 

АиФ — Алтай 19 июля 2018
Фото: АиФ - Алтай
Сотрудника ГИБДД Заринска сбили насмерть при исполнении должностных обязанностей. По подозрению в посягательстве на жизнь инспектора был задержан 18-летний парень.
По данным СУ СК России по краю, 18 июля около 10 часов вечера водитель ВАЗ-2107 проигнорировал требование инспектора остановить автомобиль. Он намеренно совершил наезд на сотрудника полиции, а затем скрылся с места ДТП. Инспектор скончался от полученных травм.
Водителя задержали, решается вопрос о мере пресечения. Следственный комитет уточняет, что водитель был пьян.
На месте преступления находятся криминалисты. Расследование продолжается.
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