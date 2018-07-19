Пьяный водитель насмерть сбил сотрудника ГИБДД в Заринске

Сотрудника ГИБДД Заринска сбили насмерть при исполнении должностных обязанностей. По подозрению в посягательстве на жизнь инспектора был задержан 18-летний парень.

По данным СУ СК России по краю, 18 июля около 10 часов вечера водитель ВАЗ-2107 проигнорировал требование инспектора остановить автомобиль. Он намеренно совершил наезд на сотрудника полиции, а затем скрылся с места ДТП. Инспектор скончался от полученных травм.

Водителя задержали, решается вопрос о мере пресечения. Следственный комитет уточняет, что водитель был пьян.

На месте преступления находятся криминалисты. Расследование продолжается.