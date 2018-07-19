СМИ: Вероятным насильником девушки в Кирове является рабочий ОЦМ

Мужчина совершил четыре нападения в парках и скверах на девушек за 3 года.

По данным gorodkirov.ru со ссылкой на проект «Место происшествия», вероятным насильником 23-летней девушки на улице Луганской может оказаться сотрудник ОЦМ.

Как сообщает полиция, с 2015 года 42-летний мужчина совершил 4 нападения. Из пострадавших одна девушка — несовершеннолетняя. Мужчина совершал преступления в скверах и парках.

Напомним, в первой декаде июля на 23-летнюю кировчанку было совершено нападение на улице Луганской в Кирове. В час ночи, когда девушка гуляла по улице Дзержинского, она встретила мужчину. Тот попросил помощи у нее — мужчина якобы не мог завести автомобиль. Девушка согласилась и пошла с ним к его гаражу на Луганской. По дороге, в кустах, девушка была изнасилована.

Фото — «Место происшествия»