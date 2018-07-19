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СМИ: Вероятным насильником девушки в Кирове является рабочий ОЦМ
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СМИ: Вероятным насильником девушки в Кирове является рабочий ОЦМ 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Мужчина совершил четыре нападения в парках и скверах на девушек за 3 года.
По данным gorodkirov.ru со ссылкой на проект «Место происшествия», вероятным насильником 23-летней девушки на улице Луганской может оказаться сотрудник ОЦМ.
Как сообщает полиция, с 2015 года 42-летний мужчина совершил 4 нападения. Из пострадавших одна девушка — несовершеннолетняя. Мужчина совершал преступления в скверах и парках.
Напомним, в первой декаде июля на 23-летнюю кировчанку было совершено нападение на улице Луганской в Кирове. В час ночи, когда девушка гуляла по улице Дзержинского, она встретила мужчину. Тот попросил помощи у нее — мужчина якобы не мог завести автомобиль. Девушка согласилась и пошла с ним к его гаражу на Луганской. По дороге, в кустах, девушка была изнасилована.
Фото — «Место происшествия»
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