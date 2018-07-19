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В Алтайском крае пьяный водитель насмерть сбил сотрудника ДПС
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В Алтайском крае пьяный водитель насмерть сбил сотрудника ДПС 

РИА Новости 19 июля 2018
Фото: РИА Новости
БАРНАУЛ, 19 июл — РИА Новости. Пьяный водитель насмерть сбил инспектора ГИБДД в Заринске, который пытался остановить нарушителя, сообщает в четверг СК РФ по Алтайскому краю.
Инцидент произошел накануне поздно вечером.
"Водитель, 18 лет, ехал на автомобиле ВАЗ 2107 в состоянии опьянения. Сотрудник ДПС подал знак остановки. Тогда водитель направил автомобиль на инспектора. Затем нарушитель скрылся. Сотрудник полиции от полученных травм скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Молодой человек задержан. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство о мере пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").
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