Американский рынок в июне показал рост в 5%

Как сообщает Autostat.ru, в июне американский рынок вырос на 5% по сравнению с 2017-м годом. Обьем продаж составил 1 551 399 легковых автомобилей и внедорожников.

Зафиксирован рост и по итогам первых шести месяцев 2018 года. По сравнению с 2017-м, он составил 1,9%. Всего за прошедшие полгода американские покупатели приобрели 8 617 655 автомобилей.

Чаще всего американцы отдают предпочтение автомобилям марки General Motors. За июнь их было реализовано 256976 штук, что на 5,7% выше, чем в прошлом году.

На втором месте еще одна американская компания Ford , сумевшая продать 229537 единиц авто, показав рост в 1%, а тройку лидеров замыкает японская Toyota , зафиксировавшая рост в 3,6% до 209601 экземпляров.