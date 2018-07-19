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Американский рынок в июне показал рост в 5%
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Американский рынок в июне показал рост в 5% 

LiveCars.Ru 19 июля 2018
Фото: LiveCars.Ru
Как сообщает Autostat.ru, в июне американский рынок вырос на 5% по сравнению с 2017-м годом. Обьем продаж составил 1 551 399 легковых автомобилей и внедорожников.
Зафиксирован рост и по итогам первых шести месяцев 2018 года. По сравнению с 2017-м, он составил 1,9%. Всего за прошедшие полгода американские покупатели приобрели 8 617 655 автомобилей.
Чаще всего американцы отдают предпочтение автомобилям марки General Motors. За июнь их было реализовано 256976 штук, что на 5,7% выше, чем в прошлом году.
На втором месте еще одна американская компания Ford, сумевшая продать 229537 единиц авто, показав рост в 1%, а тройку лидеров замыкает японская Toyota, зафиксировавшая рост в 3,6% до 209601 экземпляров.
В пятерку лидеров также вошли Fiat Chrysler Group и Honda. Первый показал самый высокий рост в 8%, реализовав 203214 автомобилей, а вторая увеличила продажи на 4,8% до 146563 единиц.
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