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Играл в шашки на дороге: появилось видео аварии внедорожника с маршруткой в Ярославле
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Играл в шашки на дороге: появилось видео аварии внедорожника с маршруткой в Ярославле 

76.ru 19 июля 2018
Фото: 76.ru
Внедорожник резко перестроился перед маршруткой
На проспекте Октября в Ярославле маршрутка врезалась в «Киа» на светофоре у остановки НИИМСК.
Авария случилась накануне, но водители обсуждают её до сих пор. Ведь от удара маршрутки у внедорожника смяло задний бампер и дверь багажника, а саму машину откинуло вперёд. Водители обсуждают, кто виноват, водитель маршрутки или иномарки, который довольно резко перестроился прямо перед автобусом с пассажирами.
Водитель ПАЗика не успел среагировать
— Говорят, признали виноватым «Киа», — рассказывает автоэксперт Максим Малкин.
— Маршрутка с пассажирами не может резко остановиться, люди могут пострадать. Думаю, правильно, что «Киа» признали виновным, — поддерживает его Ярик Яриков.
Как произошла авария, смотрите на видео
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