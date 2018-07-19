Играл в шашки на дороге: появилось видео аварии внедорожника с маршруткой в Ярославле

Внедорожник резко перестроился перед маршруткой

На проспекте Октября в Ярославле маршрутка врезалась в « Киа » на светофоре у остановки НИИМСК.

Авария случилась накануне, но водители обсуждают её до сих пор. Ведь от удара маршрутки у внедорожника смяло задний бампер и дверь багажника, а саму машину откинуло вперёд. Водители обсуждают, кто виноват, водитель маршрутки или иномарки, который довольно резко перестроился прямо перед автобусом с пассажирами.

Водитель ПАЗика не успел среагировать

— Говорят, признали виноватым «Киа», — рассказывает автоэксперт Максим Малкин.

— Маршрутка с пассажирами не может резко остановиться, люди могут пострадать. Думаю, правильно, что «Киа» признали виновным, — поддерживает его Ярик Яриков.

Как произошла авария, смотрите на видео